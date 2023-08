Addio a Giulio Ferrieri Caputi, titolare della galleria “Il Melograno”

Nelle immagini fornite da "Il Melograno Art Gallery" Giulio Ferrieri Caputi e la sua galleria in via Marradi

Chi volesse dargli un ultimo saluto può trovarlo nella camera mortuaria dell'ospedale di Livorno. La funzione sarà celebrata lunedì 7 agosto alle ore 15

E’ scomparso, amorevolmente assistito nel reparto di cure palliative dell’ospedale di Livorno, Giulio Ferrieri Caputi, titolare della galleria Il Melograno, aperta nel 2011 in via Marradi. Lo si apprende da una nota stampa che la stessa galleria d’arte ha diffuso alle redazioni la mattina di domenica 6 agosto. Dodici anni durante i quali ha promosso e presentato artisti noti e esordienti, giovani alle prime arti e artisti già affermati, curando le mostre in galleria, al ritmo settimanale, e proponendoli nelle fiere d’arte contemporanea, a Parigi, Cannes, Genova, Padova, Milano.

Amato dagli artisti per la sua umanità e semplicità, lascia un grande vuoto. Selettivo e al tempo stesso disponibile e cordiale, aveva una naturale gentilezza e un grande senso dell’umorismo. La galleria è divenuta un luogo di accoglienza che riunisce anime affini, amanti dell’arte, della conversazione e dello spirito.

