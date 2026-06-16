Addio a Giulio Pierulivo: “Sarai sempre al nostro fianco”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"A 67 anni si è laureato in Giurisprudenza. Era uno dei suoi sogni più grandi". Le figlie Federica e Monica ricordano il padre scomparso all'età di 78 anni molto conosciuto per aver saputo lasciare un segno in tanti ambiti: dalla Guardia di Finanza alla professione di commercialista, dall'impegno politico al giornalismo

Livorno piange Giulio Pierulivo, scomparso domenica all’età di 78 anni. Nato nel 1948 a Marciana, nella frazione di Pomonte all’Isola d’Elba, nel corso della sua vita ha saputo lasciare un segno in tanti ambiti diversi: dalla Guardia di Finanza alla professione di commercialista, dall’impegno politico al giornalismo. A ricordarlo sono le figlie Federica e Monica, che ringraziamo per la disponibilità, insieme alla moglie Daniela, che ne tracciano il ritratto di un uomo determinato, generoso e sempre pronto ad aiutare gli altri. Pierulivo è stato maresciallo della Guardia di Finanza, tributarista, consigliere provinciale, collaborò con testate giornalistiche e scrisse numerosi testi e pubblicazioni in materia fiscale. Il mondo tributario, ricorda la famiglia, era la sua grande passione: “Ce lo ricordiamo scrivere di questo argomento seduto davanti alla sua macchina da scrivere”, proseguono le figlie. La sua voglia di mettersi in gioco non si esaurì mai. A 67 anni si laureò in Giurisprudenza. “Era uno dei suoi sogni più grandi”. Un traguardo che racconta bene il suo carattere: quello di una persona che non smetteva mai di imparare e di guardare avanti. Nel corso degli anni si è dedicato anche ad attività creative: scrisse poesie e canzoni. Oltre ai risultati professionali, ciò che resta più vivo nel ricordo dei suoi cari è la sua dimensione umana. “Era una persona altruista, generosa, su cui tutti potevano contare. Si faceva in quattro per gli altri”. La famiglia era il centro del suo mondo. Un legame profondo, che emerge anche nelle parole che Federica ha voluto dedicare al padre su Facebook: “Chi si è amato davvero non si dimentica mai. Avevamo un legame indissolubile, due anime in un nocciolo. Non eri solo mio padre, ma anche il mio migliore amico. Non avrei mai pensato di doverti lasciare andare, ti vedevo invincibile. Cercherò di essere forte come tu avresti voluto, ma rimane un grande vuoto. Vieni a trovarmi, ti aspetto. Ora sei in un posto migliore, ma so che sarai sempre al mio fianco e accanto a chi ti ha amato”. La famiglia desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla Guardia di Finanza che, in occasione del funerale, ha voluto rendergli omaggio con la presenza dello stendardo e con la lettura della Preghiera del Finanziere. “Un grazie particolare va anche al personale della Rsa, agli infermieri, agli Oss, e agli operatori delle Cure Palliative che lo hanno accompagnato con professionalità e umanità negli ultimi anni della sua vita”. Per volontà della famiglia, chi desidera ricordare Giulio con un gesto concreto può sostenere le associazioni impegnate nelle Cure Palliative, che hanno rappresentato un aiuto prezioso nel percorso di assistenza.

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