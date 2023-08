Addio a Giuseppina, volontaria ospedaliera

Nella foto inviata da Avo, che ringraziamo per la disponibilità, Giuseppina Paoletti mentre manda un bacio dalla finestra ai volontari Avo

Per anni Giuseppina Paoletti, scomparsa all'età di 66 anni, è stata responsabile dell'associazione. Il ricordo dei colleghi: "E' stato un privilegio conoscerti. Ognuno di noi porta con sé la tua sensibilità, la tua ironia, la tua umanità, la tua voglia di vivere e soprattutto la tua forza". Le condoglianze della USL Toscana nord ovest

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Giuseppina Paoletti, scomparsa all’età di 66 anni, per anni responsabile dell’Avo impegnata nel servizio all’interno dei reparti dell’ospedale di Livorno e in particolare del pronto soccorso. Alla famiglia e a tutti i membri dell’associazione giungano le più sentite condoglianze da parte dell’Azienda e in particolare della direzione ospedaliera di Livorno che ha potuto a lungo ad apprezzarne l’umanità, la disponibilità e la competenza messa a disposizione non solo dei pazienti, ma anche di tutti gli operatori sanitari.

Il ricordo dei volontari Avo

Ciao Giuseppina, è stato un privilegio conoscerti ma ci hai lasciato troppo presto. Ti ricordiamo nei reparti dove prestavi il tuo volontariato: al pronto soccorso, alla mensa Caritas, all’accoglienza, ed all’ufficio Avo in ospedale. Ognuno di noi porta con sé la tua sensibilità, la tua ironia, la tua umanità, la tua voglia di vivere e soprattutto la tua forza che ti ha accompagnato fino all’ultima battaglia! Nella foto ci mandi un bacio dalla finestra. Ciao donna combattente, mancherai tanto. A tutti noi.

