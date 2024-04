Addio a Graziano: “Eri il pilastro della nostra famiglia”

Graziano in una foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Portuale in pensione, il calcio per Graziano era una delle grandi passioni che condivideva insieme al gruppo di amici con il quale è cresciuto al Bar Civili. Il ricordo della moglie: "Era un babbo eccezionale, orgogliosissimo dei figli entrambi vigili del fuoco, e un nonno innamorato delle nipotine. Ti giunga tutto il nostro amore per tutto ciò che hai fatto per noi"

“Era il pilastro e la roccia della nostra famiglia; un babbo eccezionale, orgogliosissimo dei nostri figli (Eleonora è la prima vigili del fuoco livornese, ndr) entrambi vigili del fuoco, e un nonno innamorato delle nipotine”. La moglie Maria Grazia, che ringraziamo per la disponibilità, ricorda così il marito Graziano scomparso nella notte all’età di 71 anni compiuti il mese scorso. Portuale in pensione da una decina d’anni e medaglia d’oro Avis ottenuta nel novembre 2023 per i 20 anni di iscrizione all’associazione con almeno 50 donazioni, Graziano amava il calcio. Una passione di tutto il gruppo di amici, un gruppo cresciuto al Bar Civili e rimasto unito negli anni con il quale, come ricorda Maria Grazia, aveva visto l’ultima volta la settimana scorsa per guardare insieme Atalanta-Liverpool. La Marinese è stata una delle prime squadre in cui ha giocato per poi, all’incirca negli anni Settanta, passare alla Fiorentina con la quale ha vinto il campionato giovanile. Poi ancora Pontedera e Forlì fino a quando dovette fare una scelta e “scelse di rinunciare al calcio per aiutare economicamente la famiglia” entrando nella Compagnia Lavoratori Portuali nel 1982. “Gli ultimi anni di lavoro – prosegue Maria Grazia – si è avvicinato nuovamente al calcio allenando il Nibbiaia con il quale vinse un campionato. Ricordo ci fu una grande festa”. “Ringraziamo tutti coloro che con un messaggio o una telefonata hanno espresso la propria vicinanza – concludono la moglie e i figli Eleonora e Stefano – In questo tragico e doloroso momento spero che a Graziano giungano tutto il nostro amore e i nostri ringraziamenti per tutto ciò che ha fatto per noi”.

