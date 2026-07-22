Addio a Guido: “Aveva mille amici. Grazie a tutti per l’affetto”
Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità
La cugina Susanna ricorda Guido scomparso all'età di 63 anni: "Era un buon padre di famiglia, un gran lavoratore, una persona spiritosa e affabile"
“Guido era un buon padre di famiglia, un gran lavoratore, una persona spiritosa e affabile, con mille amici”. Sono le parole con cui la cugina Susanna Cappellini, che ringraziamo per la disponibilità, ricorda il cugino scomparso all’età di 63 anni compiuti il 17 luglio. Una persona sempre disponibile, capace di stringere amicizie sincere e di affrontare la vita con il sorriso. Accanto alla famiglia e al lavoro di rappresentante, c’era una passione che lo ha accompagnato per tutta la vita: lo sport. Era un appassionato di calcio. Una passione condivisa anche all’interno della famiglia. L’affetto nei suoi confronti è emerso chiaramente nel giorno dell’ultimo saluto. “La grande affluenza alle esequie dimostra che in tanti gli hanno voluto bene – conclude Susanna – Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza in questo momento di dolore per la nostra famiglia”.
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