Addio a Julia, dirigente dell’Oasis Club asd

Julia nella foto pubblicata sulla pagina Fb da Oasis Club asd

Il ricordo dei colleghi attraverso le parole di Cristina: "Le sue qualità erano veramente grandi. Si è sempre fatta in quattro per l'associazione pur rimanendo in disparte, discreta, e questa era una delle sue principali doti. Noi grande amica mia porteremo avanti il tuo progetto di crescita". Oggi alle 15.30 il funerale

“È cresciuta all’interno dell’associazione. Prima come genitore portando qui la figlia e poi diventandone dirigente. Ho perso un’amica“. Cristina, che ringraziamo per la disponibilità a nome della famiglia, responsabile dell’associazione di ginnastica artistica e ritmica Oasis Club asd a Shangai, dove Julia lavorava dal 2015, ricorda così la collega e amica scomparsa all’età di 48 anni. “Ci sarebbe tanto da raccontare di Julia perché le sue qualità erano veramente grandi. Si è sempre fatta in quattro per l’associazione pur rimanendo in disparte, discreta, e questa era una delle sue principali doti. È stata attiva fino all’ultimo dando una mano a distanza. Non doveva finire così. Noi amica mia porteremo avanti il tuo progetto di crescita dell’associazione”. Le insegnanti e i dirigenti sono vicini a mamma Carla, al fratello William e ai figli Alessio e Martina, oggi insegnante di ginnastica all’Oasis Club asd. “Julia “insieme è meglio” – conclude Cristina – con un ricordo personale ce lo dicevamo sempre e continueremo questa è una promessa. Grande amica”. Oggi alle 15.30 alla chiesa di San Benedetto in via Bosi si svolgeranno i funerali.

