Addio a Laura Grassi. “Sei stata una compagna sempre al fianco dei più deboli”

Si è spenta all’ospedale di Livorno all’età di 74 anni, dopo una breve malattia. Laura ha lavorato una vita come dipendente per la Cgil con estrema professionalità e dedizione

La Cgil provincia di Livorno apprende con estremo dolore la notizia della scomparsa di Laura Grassi, “una compagna sempre al fianco delle persone più deboli”, come si legge in un comunicato stampa inviato alle redazioni domenica 26 novembre. Si è spenta all’ospedale di Livorno all’età di 74 anni, dopo una breve malattia. Laura ha lavorato una vita come dipendente per la Cgil con estrema professionalità e dedizione. “Una volta andata in pensione – si legge nella nota – ha continuato a collaborare con serietà e passione con lo Spi-Cgil e Federconsumatori negli uffici di Cecina, Rosignano e Donoratico. Una persona unica, che non dimenticheremo mai.

Le esequie si terranno domani lunedì 27 novembre alle ore 10 presso la camera mortuaria del cimitero di Cecina. Ai familiari e a tutti gli amici di Laura vada il più profondo cordoglio di tutta la Cgil.

