Addio a Letizia, storica volontaria

"Può sembrare una frase di circostanza ma non lo è: era una colonna portante dell'associazione. Per oltre vent’anni ha contribuito con dedizione e umanità alla nostra missione. Siamo entrati in Croce Rossa insieme nel 2003". Il ricordo di Giacomo Artaldi, presidente della Croce rossa di Livorno, di Letizia Staccioli per tutti Lidia

“Siamo entrati in Croce Rossa insieme, nel 2003, frequentando lo stesso corso. Può sembrare una frase di circostanza ma non lo è: era una colonna portante dell’associazione”. E’ il ricordo del presidente della Croce rossa di Livorno Giacomo Artaldi di Letizia Staccioli, per tutti Lidia, scomparsa all’età di 72 anni. “Era impiegata come volontaria nelle attività sociali – prosegue Artaldi, che ringraziamo per la disponibilità – La ricordo come una persona riservata ma estremamente presente. A nome mio e di tutto il comitato esprimo profondo cordoglio. Per oltre vent’anni, Lidia ha contribuito con dedizione e umanità alla nostra missione. Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©