Addio a Lisa: “Era una forza della natura”

Federico e Lisa in una foto inviata da Federico che ringraziamo per la disponibilità

“Era una forza della natura”. A parlare è Federico, che ringraziamo per la disponibilità, il compagno di Lisa scomparsa all’età di 47 anni. “Vorrei ringraziare le Cure Palliative di Livorno: sono stati degli angeli, persone meravigliose. E il dottor Urbani di Pisa”. Lisa lavorava per una compagnia telefonica e Federico desidera ricordarla con poche ma sentite parole: “Le piaceva viaggiare e le piacevano le feste. In generale, amava lo stare in compagnia. Era una donna solare. Per me è stato il più grande esempio di vita”.

