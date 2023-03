Addio a Loriano, uno dei pionieri del calcio a 5 femminile

Nella foto inviata dalla famiglia, che ringraziamo per la disponibilità, Loriano insieme alla squadra Real Livorno di calcio a 5 femminile amatoriale

Loriano ha contribuito a lanciare il calcio a 5 femminile amatoriale a Livorno diventando anche allenatore della squadra femminile Real Livorno. La figlia: "Per babbo il calcetto era tutto". Nuovo Centro Coteto e Il Boca C5 Livorno esprimono il cordoglio per la scomparsa

“Per babbo il calcetto era tutto. E’ stata una delle sue più grandi passioni. Senza il calcetto, e il calcio in generale, non poteva stare. Ricordo quando da piccolina mi portava a vedere le partite”. Per capire chi è stato Loriano Telluzzi, scomparso all’età di 73 anni, dobbiamo partire da qui, dal ricordo della figlia Juna, che ringraziamo per la disponibilità. Sì perché, dopo una parentesi iniziale nel baseball e nel softball come giocatore e allenatore, Loriano ha contribuito a lanciare il calcio a 5 femminile amatoriale a Livorno diventando anche allenatore della squadra femminile Real Livorno. “E’ stato un pioniere del calcio a 5 femminile amatoriale a Livorno – ricorda Gabriele Baronetto del Nuovo Centro Coteto – Qualsiasi ragazza giocasse a calcio Loriano la conosceva e proprio grazie alle sue conoscenze è stato possibile organizzare per molti anni diversi tornei di calcio a 5 femminile. Ritengo che abbia fatto del bene a tutto il movimento calcistico femminile livornese, l’ha fatto crescere contribuendo a scoprire molte delle calciatrici che oggi militano in Ficg, o anche nella stessa Futsal 10 Femminile Livorno. Colgo l’occasione per rivolgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia”. “Con gli acciacchi e la nascita di mio figlio – prosegue Juna – babbo ha dovuto mettere un po’ da parte il mondo del calcio ma la sua passione non è mai venuta meno. Ringrazio tutti, a nome della famiglia, per l’affetto che ci è stato dimostrato”. Si unisce a questo momento di dolore anche Il Boca C5 Livorno che su Fb ricorda Loriano come “un autentico punto di riferimento per tutto il movimento del futsal femminile”.

