Addio a Loris Rispoli: “Mio padre un esempio”

Foto di Lorenzo Amore Bianco e scelta dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Il figlio Andrea: "Grazie alla città di Livorno e a tutte le persone per la vicinanza. Fece una promessa 34 anni fa e credo di poter dire che l'abbia mantenuta". Il ricordo del sindaco: "Ciao Loris sarai sempre con me e con tutti i livornesi"

“Mio padre, a mio avviso, è stato un esempio di vita”. A parlare è Andrea Rispoli, che ringraziamo per la disponibilità, figlio di Loris Rispoli scomparso oggi all’età di 69 anni. “Fece una promessa 34 anni fa e credo di poter dire che l’abbia mantenuta nella ricerca costante della verità giorno dopo giorno. Un impegno totale che, inevitabilmente, alla lunga credo gli abbia anche tolto un po’ di energie. Dopo l’infarto che lo colpì qualche anno fa ha continuato a combattere per altri cinque anni”. E poi, da parte di Andrea, un ringraziamento: “Grazie a tutta la città e a tutte le persone che ci stanno facendo sentire la loro vicinanza”. Sui social è un susseguirsi di ricordi. Questo è quello del sindaco Salvetti: “…c’è un volto che poi diventerà per me molto familiare, impossibile da dimenticare: è il volto di Loris Rispoli fratello di una delle ragazze che lavorano sul Moby. Lui abbraccia la madre, dalla banchina guarda verso l’imboccatura del porto, aspetta notizie certe ma è come se avesse già capito tutto, i suoi occhi sono lo specchio del dramma…“. Con queste parole negli anni 90 ho descritto il primo incontro con una persona speciale che con gli anni è diventato un amico e con il quale ho percorso un lunghissimo cammino di vita e un esperienza umana, giornalistica e poi da sindaco legata al Moby Prince e al dramma del 10 aprile 1991. Ciao Loris sarai sempre con me e con tutti i livornesi”.

