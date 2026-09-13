Addio a Luigi De Franco, magistrato in pensione

Foto inviata dalla famiglia

Aveva 74 anni. Si era trasferito a Livorno nel 1981, nell’annata 2021/2022 è stato presidente del Rotary Club di Livorno. I funerali lunedì 14 settembre alla chiesa del Soccorso

È scomparso all’età di 74 anni il dottor Luigi De Franco, magistrato in pensione. Lo rende noto la famiglia. Nato a Catanzaro nel 1951, si era trasferito a Livorno nel 1981. È stato magistrato dal 1977 al 2015, operando in Garfagnana come pretore e poi al Tribunale, quindi alla Pretura di Livorno e alla Procura della Repubblica, lavorando in campo penale e del diritto del lavoro. È stato giudice civile e penale presso la Corte d’Appello di Firenze e ha concluso la carriera nel 2015 come giudice fallimentare a Livorno. Ha avuto anche l’incarico di presidente di sezione della Commissione tributaria di Livorno. Appassionato di musica, pittura e storia, De Franco è stato presidente della sezione di Livorno dell’Istituto per la storia del Risorgimento e presidente del Rotary Club di Livorno per l’annata 2021/2022. Lascia la moglie, dottoressa Ornella Marino, la figlia Valentina e i nipotini Diana e Paolo. I funerali si terranno lunedì 14 settembre, alle ore 11.30, nella chiesa del Soccorso, in piazza della Vittoria.

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