Addio a Luigi, il ricordo della famiglia

Foto inviata dalla famiglia, che ringraziamo per la disponibilità

Quadro direttivo dell’Eni attualmente in pensione è stato uno dei fautori della rinascita della Fondazione Trossi Uberti. La sua energia e voglia di mettersi in gioco lo hanno sempre contraddistinto tanto da laurearsi in giurisprudenza all’età di 57 anni

Testo inviato dai familiari

Grande cordoglio in città per la scomparsa di Luigi Turtur. Pugliese di nascita ma da oltre 50 anni cittadino livornese trapiantato nella nostra città con tutta la famiglia per motivi di lavoro, era un quadro direttivo dell’Eni in pensione. Un punto di riferimento per molti non solo per i familiari, infatti Luigi ha dato molto alla nostra città con il suo impegno politico e nel sociale. Lo ha sempre fatto a modo suo senza apparire e con l’umiltà che lo ha sempre caratterizzato. È stato uno dei fautori della rinascita della Fondazione Trossi Uberti.

Sotto la sua presidenza la Fondazione ha visto nascere iniziative importanti che ancora oggi vengono portate avanti grazie alla sua intraprendenza e alla voglia di fare. La sua energia e voglia di mettersi in gioco lo hanno sempre contraddistinto tanto da laurearsi in giurisprudenza all’età di 57 anni. Persona intelligente e curiosa lo capivi guardando nei suoi occhi e dal suo sguardo proiettato verso il futuro.

Livorno ti ha accolto e tu lo hai ripagato. Alla moglie, ai figli sentite condoglianze. I funerali si terranno il 5 luglio alle ore 15:00 nella cappella della Misericordia di Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©