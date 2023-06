Addio a Luigi, storico macellaio del Mercato

Luigi Crestacci, per tutti Gigi, in una foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

E’ scomparso all’età di 87 anni Luigi Crestacci, per tutti Gigi, storico macellaio e commerciante di bestiame del Mercato Centrale al banco 12-13 dove da 37 anni lavora anche uno dei figli, Riccardo, che ringraziamo per la disponibilità: “Babbo ha passato una vita dietro al banco, quasi 60 anni, sempre in prima linea. Pensa che ha lavorato fino a 3 mesi fa. Il Mercato era la sua seconda casa. Aveva un sorriso per tutti, era ben voluto. Gli piaceva molto stare con i giovani e si sentiva lui stesso giovane”. Luigi lascia la moglie Graziella e i figli Riccardo, Enrico, Renzo e Federica. La famiglia ringrazia anticipatamente tutti coloro che si stringeranno a loro per la perdita del proprio caro.

