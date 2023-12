Addio a Marcello Marziali, il BarLume piange il “suo” attore

Nella foto inviataci da Franco Bocci, che ringraziamo, a destra Marcello Marziali con gli attori e amici Franco Bocci e Simonetta Del Cittadino ne Il malato immaginario (2003)

Le figlie Cristina e Silvia: "Abbiamo ricevuto centinaia di telefonate, centinaia. Grazie a tutti. Ci piacerebbe che di babbo si ricordasse, sì, l'attore ma soprattutto la persona che è stata: generosa e premurosa. Babbo amava la verità e la franchezza e amava sottolineare gli aspetti poetici della vita. Caratteristiche quest'ultime che lo hanno fatto apprezzare dalle persone". Il ricordo di Dario Ballantini e del sindaco Salvetti. Il funerale è in programma il 2 dicembre alle 15 alla chiesa Seaton in piazza Maria Lavagna

*E’ scomparso all’età di 84 anni Marcello Marziali. Colonna portante del vernacolo livornese – dove inizia nel 1986 con Li Sfollati di Beppe Orlandi e prosegue fino al 2011 arrivando a ricoprire personaggi importanti come Garibalda nella compagna di Giuseppe Pancaccini – Marziali è stato un attore teatrale e televisivo livornese diventato noto al grande pubblico come uno dei protagonisti della serie televisiva, su Sky e Tv8, I delitti del BarLume. Ma anche per aver recitato nel film Pinocchio di Garrone e nella serie tv The New Pope di Sorrentino. “Vorremmo si ricordasse, sì, l’attore – dicono le figlie Cristina e Silvia, che ringraziamo per la disponibilità – ma soprattutto la persona. Babbo era un generoso, un premuroso, amava la verità e la franchezza, amava sottolineare gli aspetti poetici della vita. Aspetti che, crediamo, lo hanno fatto apprezzare”. Se n’è andato il 30 novembre circondato dalla famiglia alla quale teneva tantissimo. Non solo vernacolo livornese, ma anche teatro in lingua italiana con Spazio Teatro di Simonetta Del Cittadino e, come detto, tanta televisione nel suo lungo curriculum. Ricordiamo di Marziali la parte in Under The Tuscan Sun con Diane Lane e Raul Bova, Primo cittadino con Tullio Solenghi, Carabinieri 3, Commissario Manara, Area Paradiso con Abatantuono, Acqua Cheta al Teatro Gran Guardia per la regia di Simona Marchini. Inoltre: è stato “lettore” ai concorsi di poesia e alle presentazioni di libri; è stato protagonista del corto Far East con Pamela Villoresi; ha avuto una piccola partecipazione con il trio di Livorno (Marziali, Cristiano e Di Fraia) alla trasmissione tv Casa Castagna; ha fatto la pubblicità della Maionese Mayo Calvè con Marco Messeri. Insomma, una lunga carriera da attore quella di Marziali che si è intrecciata con l’umanità del carattere di un uomo. “E quando attore e persona si integrano a questa maniera di solito quella stessa persona riesce a lasciare il segno. Babbo crediamo sia riuscito in questo. Abbiamo ricevuto centinaia di telefonate. Centinaia. Ringraziamo tutti quanti per la vicinanza e l’affetto”. Marcello si trova nella cappellina del cimitero della Misericordia di Livorno e il funerale è in programma domani 2 dicembre alle 15 alla chiesa Seaton in piazza Maria Lavagna. Il ricordo di Dario Ballantini: “Amico discreto, attore e caratterista unico ricordo quando nel 1987 abbiamo messo in scena Li Sfollati per il primo Effetto Venezia a Livorno. Ci siamo ritrovati sul set de I delitti del BarLume dove giganteggiavi. Livorno perde una bella persona”. Il ricordo del sindaco Salvetti e dell’assessore alla cultura Lenzi: “Attore, protagonista del mondo dello spettacolo e della cultura livornese, dopo tanti anni di militanza nel Vernacolo livornese si era meritatamente guadagnato anche la ribalta nazionale grazie all’interpretazione del personaggio Gino Rimediotti, uno dei quattro detective-pensionati frequentatori del “Bar Lume”, nella serie televisiva tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Aveva anche recitato in pellicole di registi importanti come Garrone e Sorrentino. È una grave perdita per Livorno. A nome di tutta la città esprimo la mia vicinanza alla moglie Giovanna e alle figlie Cristina e Silvia”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©