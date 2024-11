Addio a Marco: “Aveva una grande forza interiore”

Foto inviata dai familiari che ringraziamo per la disponibilità

Mauro ricorda il fratello Marco Mazzoni scomparso all'età di 61 anni

“Ripeteva spesso, a me e alla sua famiglia, di non mollare mai sia nel lavoro che nella vita. Cosa che ha fatto lui lottando fino all’ultimo. La sua forza interiore è stata la sua più grande forza”. A parlare è Mauro, che ringraziamo per la disponibilità, ricordando il fratello Marco Mazzoni scomparso all’età di 61 anni. Imprenditore edile dal 1995, da 15 anni si occupava della manutenzione dello stabilimento Pancaldi-Acquaviva con la sua ditta edile aperta nella quale lavora anche Mauro. “Marco era leale, onesto, altruista e generoso. Un grande uomo. Una delle sue passioni era il calcio. Colgo l’occasione per ringraziare tutte i parenti e gli amici per la vicinanza in questo momento di dolore”. Marco lascia la moglie e quattro figli.

