Addio a Maria, cantante di musica popolare e artista del coro

"Ricordo il concerto del Piccolo Insieme nel '73 con gli Inti-Illimani in piazza della Signoria, una piazza che non riusciva più a contenere le persone". Il ricordo del fratello Francesco, che ringraziamo per la disponibilità, di Maria Torrigiani, 76 anni, cantante di musica popolare, fondatrice del gruppo musicale Piccolo Insieme, storica componente e presidente dei cori Artisti del Coro Associati e Coro Lirico Toscano. Il ricordo del sindaco e dell'assessore Lenzi: "Figura di spicco della cultura livornese, donna colta, arguta, ironica". Il cordoglio della Provincia

E’ scomparsa all’età di 76 anni, a dicembre ne avrebbe compiuti 77, Maria Torrigiani per 40 anni cantante di musica popolare e artista del coro. Alla sua professione di amministrativa nelle scuole superiori e poi di dipendente della Provincia di Livorno, Maria ha unito l’amore per la musica portandolo avanti per tutta la vita. Il primo concerto da cantante di musica popolare è degli anni Sessanta, da giovanissima, con un concerto sulla Resistenza. Un concerto che di fatto ha reso pubblica la sua seconda attività che aveva iniziato nelle mura domestiche. Inoltre, Maria è stata tra i fondatori del gruppo musicale Piccolo Insieme, negli anni Settanta, e ha fatto parte dei cori Artisti del Coro Associati e Coro Lirico Toscano con il quale, ricorda l’attuale presidente del CLT e amica, Perla Cappelli, ha condiviso il palcoscenico in moltissime occasioni: dalla partecipazione alle stagioni del Festival Pucciniano a quelle del Teatro Giglio di Lucca, del Verdi di Pisa, del CEL e della Fondazione Goldoni di Livorno, alle tournée in Giappone, Francia, Germania, ad Abu Dhabi, nel Principato di Monaco, al Festival d’Avanches e ovunque per l’Italia. Di entrambi i cori, Maria è stata una storica componente e presidente. “Ricordo – spiega il fratello Francesco, che ringraziamo per la disponibilità – il concerto del Piccolo Insieme nel ’73 con gli Inti-Illimani in piazza della Signoria, una piazza che non riusciva più a contenere le persone. Maria anche dopo che il gruppo si sciolse ha continuato le esibizioni pubbliche da cantante fino a che ha potuto. E aveva tra i tanti talenti anche quello grafico ereditato dalla madre: una mano felicissima. L’unica uscita pubblica come disegnatrice fu quando accompagnò, su mia richiesta, la mia regia dell’opera Cavalleria Rusticana al teatro Giocosa di Savona con una serie di tavole sottoforma di fumetto che divennero parte integrante dello spettacolo”. Negli ultimi anni, come giornalista pubblicista, collaborava con l’ufficio stampa del Conservatorio Mascagni di Livorno nella organizzazione di conferenze stampa e stesura di comunicati. Appresa la notizia, in molti stanno ricordando Maria su Fb. Vogliamo riportare il ricordo di Luca che la descrive come una donna gentile, sorridente e paziente; quello di Silvia che la ricorda come intelligente, acuta e generosa; quello di Eleonora che ricorda le risate a crepapelle sulla stessa cosa per settimane, mi hai aiutato tanto sei stata una grande donna. Chi vuole porgerle un ultimo saluto potrà farlo oggi nella sua casa dalle 11 e fino alle 17; dopodiché ci sarà il trasporto nella Saletta di Commiato di Svs nel piazzale antistante il Cimitero Comunale di Livorno dove lunedì mattina (orario da definire) ci sarà una breve cerimonia prima della cremazione. Infine, a suo tempo, le ceneri di Maria saranno disperse in mare.

Il cordoglio della Provincia

La notizia della scomparsa di Maria Torrigiani ha suscitato profondo cordoglio in Provincia, dove aveva lavorato come segretaria amministrativa dell’Istituto Nautico Cappellini, per poi entrare a far parte dell’Ufficio Stampa dell’Ente, diretto allora da Costantino Lapi. Successivamente, nel 2000, aveva dato vita al primo Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’Amministrazione Provinciale, che diresse fino al pensionamento. La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, esprime a nome proprio, del Consiglio e dei dipendenti, sentite condoglianze alla famiglia e a tutti quelli che conoscevano Maria per la propria dedizione al lavoro giornalistico e nell’ambito della comunicazione istituzionale ma anche a tutti quelli che ne hanno apprezzato l’attività artistica, il suo amore per la musica e il canto popolare.

Il ricordo del sindaco e dell’assessore Lenzi: “Figura di spicco della cultura livornese, donna colta, arguta, ironica”

“Ricordo le splendide collaborazioni quando era responsabile dell’ufficio stampa della Provincia, nelle varie trasmissioni televisive di promozione del territorio. E poi la bellezza nell’ascoltarla cantare e suonare in varie iniziative legate alla storia e alla tradizione livornese. Bello anche il dialogo politico avuto negli ultimi cinque anni in una chat che avevo con lei e che custodisco gelosamente”. “Maria Torrigiani era una musicista sensibile e colta – aggiunge l’assessore alla Cultura Simone Lenzi – e una persona che ci era molto cara. Da un anno faceva parte della commissione toponomastica della nostra città. Ci stringiamo alla famiglia e a tutti quelli, tanti, che l’avevano conosciuta e le volevano bene”.

