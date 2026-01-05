Addio a Maria Grazia, fondatrice di Regalgioca
Per oltre 40 anni Maria Grazia Bendinelli in Nigiotti, per tutti nonna Lella scomparsa oggi a 94 anni, ha accolto nel negozio di Ardenza generazioni di bambini e bambine
“Fine di un’epoca” riecheggia per i corridoi di casa. Nella giornata di oggi 5 gennaio, all’età di 94 anni, è scomparsa la “nonna dei giocattoli” de La Rosa, Maria Grazia Bendinelli in Nigiotti. Generazioni di livornesi per 40 anni sono passati da Regalgioca dove all’interno c’era lei, Graziella, ad attenderli. Amava sempre ricordare i piccoli che andavano in negozio per comprare i giocattoli. Ed è nel giorno che precede la consegna della calza, tanto attesa dai suoi adorati bambini, che nonna Lella ha dato il suo ultimo saluto. Lo annunciano con dolore i figli Stefano, Luca, Gianni, Guido; le nuore Gioia, Teresa, Gabriella, Elisabetta; i suoi amati nipoti e bis nipoti. La funzione verrà celebrata mercoledì 7 gennaio alle ore 15.00 nella chiesa di Nostra Signora del Rosario.
