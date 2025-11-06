Addio a Marino: “Ovunque andava portava allegria”

Foto condivisa con la famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Grazie di cuore a chi nelle ultime ore ha condiviso sui social un pensiero per lui. Era una persona cordiale e gentile con tutti, molto allegra e pronta alla battuta. Lascia un vuoto enorme”

“A nome della famiglia un sentito ringraziamento agli amici e a chi nelle ultime ore ha condiviso sui social un pensiero”. A parlare è Massimo, che ringraziamo per la disponibilità, ricordando il cugino Marino Gori, ex autista di autobus, scomparso all’età di 79 anni. Marino era molto conosciuto nell’azienda di trasporti locale ma anche nel mondo della vela come ufficiale di regata, attività che negli ultimi due anni aveva ridotto un po’ ma che ha sempre rappresentato una grande passione nella sua vita. Un’altra passione era quella per la musica: frequentava spesso i centri anziani per serate karaoke che svolgeva a titolo gratuito. Originario di Rio Marina amava trascorrere l’estate all’Elba e l’inverno a Livorno. Lascia la moglie Mery, a cui era legatissimo, la sorella, la cognata e numerosi nipoti. “Di lui conserveremo – conclude Massimo – il ricordo di una persona cordiale e gentile con tutti, molto allegra e pronta alla battuta. Ovunque andava portava allegria. Indimenticabili le serate trascorse con gli amici dove lui intratteneva suonando la chitarra. Lascia un vuoto enorme”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©