Addio a Mario Fantozzi, per 10 anni sindaco di Collesalvetti

Nato e cresciuto nel paese, Fantozzi è stato primo cittadino di Collesalvetti tra il 1985 e il 1995 e funzionario del Comune di Livorno per più di trent’anni

Nato a Collesalvetti e vissuto sempre nel paese, la libertà di pensiero e libertà in tutte le sue forme è stato il suo stile di vita si legge in un comunicato stampa dell’ufficio stampa di Collesalvetti. Era stato intervistato per il Giorno della Memoria, il 27 gennaio, insieme all’attuale sindaco del paese e a bambini e bambine della quinta elementare di Colle.

