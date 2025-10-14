Addio a Mario: “Il campo era la sua seconda casa”

foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La figlia ricorda lo storico custode del Magnozzi ed ex portuale scomparso all’età di 80 anni. La Pro Livorno 1919 Sorgenti: "Ti salutiamo con affetto e riconoscenza. Grazie di tutto"

“Era innamorato di tutti quei cari ragazzi che a loro volta amavano scherzare con lui facendogli talvolta degli amorevoli scherzi”. A parlare è Michela Di Rosa, che ringraziamo per la disponibilità, figlia di Mario storico custode del Magnozzi ed ex portuale scomparso all’età di 80 anni. Racconta la figlia che il padre, conosciuto con il soprannome di “pennello” per via della sua altezza, era come viene descritto: “Sempre sul pezzo, sincero e simpatico”. Con la pioggia, con il vento o sotto il sole cocente, in motorino raggiungeva il campo al quale ha dedicato gran parte della sua vita con passione e dedizione. “Era la sua seconda famiglia, la sua seconda casa – ricorda Michela – Ringrazio tutte le persone che lo hanno salutato alla stanza mortuaria e che lo saluteranno domani 15 ottobre al funerale”. Su Facebook, la Pro Livorno 1919 Sorgenti lo ricorda come “un uomo sempre presente, disponibile e appassionato che ha dedicato con cuore e dedizione tanti anni alla nostra società. Tutta la famiglia biancoverde ti saluta con affetto e riconoscenza. Grazie di tutto”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©