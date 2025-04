Addio a Massimiliano: “Il tuo sorriso dolce ci mancherà”

Ringraziamo la famiglia per la disponibilità

"Era una persona squisita, dolce, molto amata sia dai suoi studenti che dai colleghi e ricordo con molto affetto quando ci portava i dolcetti che lui stesso preparava. Mi stringo alla famiglia in questo momento di dolore". Il ricordo della professoressa Mariani dal 2019 a marzo 2025 dirigente scolastica all'Iti dove Sartor, scomparso ieri all'età di 56 anni, era professore di informatica

“Lo voglio ricordare con la sua dolcezza, il suo zaino sulle spalle, il giubbotto con il quale andava in moto. E lo voglio ricordare con il sorriso dolce con cui era solito salutare”. A parlare è la professoressa Manuela Mariani, che ringraziamo per la disponibilità, ricordando il collega Massimiliano Sartor scomparso all’età di 56 anni in seguito ad un incidente stradale. Di Sartor, professore di informatica all’Itis Galileo Galilei, Mariani è stata la dirigente scolastica dal 2019 a marzo di quest’anno, prima di diventare dirigente tecnico dell’ufficio scolastico regionale, ed era una delle sue insegnanti del corso di formazione per docenti che Massimiliano stava frequentando all’università di Pisa per ottenere l’abilitazione al sostegno. “Abbiamo condiviso sei anni all’Iti e nell’ultimo anno ci frequentavamo al TFA e per l’appunto ci siamo visti sabato. Non era nel mio gruppo ma ci siamo salutati e abbiamo scambiato due parole”. “Era una persona squisita, sensibile e per questo molto amata sia dai suoi studenti che dai colleghi – prosegue la professoressa Mariani – Massimiliano era dotato di una dolcezza ironica veramente particolare. Ricordo che quando li cucinava, gli piaceva portarci dei dolcetti e tutti noi gioivamo quando arrivava con queste leccornie. Aveva un pensiero per tutti. Lascia vuoto incolmabile. Dal punto di vista professionale, Massimiliano era un professore sempre pronto a spendere una parola per i colleghi. E l’aver trovato quest’anno, nonostante il numero di anni di servizio alle spalle, la motivazione per ottenere l’abilitazione ad insegnare ai ragazzi con disabilità fa capire che docente e che persona fosse. Sono affranta. Mi stringo intorno alla famiglia in questo momento di dolore”.

