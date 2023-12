Addio a Massimiliano. “Solare e disponibile”

Per anni volontario della Svs e ministro straordinario della comunione nella cappella dell'ospedale, Massimiliano è scomparso in seguito ad un malore. Alla Svs in via San Giovanni è stata allestita la camera ardente. Da qui alle 15 del 12 dicembre muoverà il corteo funebre verso il Duomo, dove si svolgerà il funerale e dove Massimiliano serviva la messa all'altare durante la celebrazione del vescovo

“Solare, disponibile, una persona a cui non si poteva non volere bene”. Il direttore della Svs Francesco Cantini, che ringraziamo per la disponibilità, ricorda così Massimiliano, scomparso a 41 anni in seguito ad un malore, per anni volontario dell’associazione come autista e soccorritore. “Da alcuni anni si era trasferito a Potenza dove aveva vinto un concorso come dipendente del 118 e quando tornava a Livorno non mancava mai di venire a farci un saluto e di svolgere qualche servizio come volontario. Pochi giorni fa aveva frequentato un corso di aggiornamento”. Don Placido Bevinetto, cappellano dell’ospedale, dove per una decina di anni Massimiliano ha svolto il ruolo di ministro straordinario della comunione (colui che aiuta il sacerdote a portare la comunione agli ammalati), lo ricorda come “persona solare, disponibile, attenta e premurosa, molto semplice e presente” e come una persona che “amava muoversi in punta di piedi”. Alla Svs in via San Giovanni è stata allestita la camera ardente. Da qui alle 15 del 12 dicembre muoverà il corteo funebre verso il Duomo, dove si svolgerà il funerale e dove Massimiliano serviva la messa all’altare durante la celebrazione del vescovo.

Condividi: