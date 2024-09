Addio a Massimiliano, volontario e infermiere dell’ospedale

L’Arciconfraternita della Misericordia di Livorno piange la scomparsa del confratello: "Massimiliano si è sempre distinto per la propria attenzione ai bisogni del prossimo, degli amici, dei pazienti e di chiunque potesse aver bisogno di qualcosa. Mai si è negato e mai ha lasciato indietro qualcuno. Per sostenere le esigenze della famiglia abbiamo organizzato una raccolta di fondi". Lunedì 9 settembre il funerale

L’Arciconfraternita della Misericordia di Livorno piange la prematura scomparsa del confratello Massimiliano Saettini, volontario e infermiere di indiscussa e riconosciuta generosità ed altruismo. “Massimiliano – si legge in un comunicato stampa – si è sempre distinto per la propria attenzione ai bisogni del prossimo, degli amici, dei pazienti e di chiunque potesse aver bisogno di qualcosa. Mai si è negato e mai ha lasciato indietro qualcuno. Il commissario straordinario, il direttore generale, il collegio dei Capo Guardia Attivi, la Fratellanza e il personale dipendente si stringono intorno alla moglie Sara e alla figlia Ginevra in questo momento di sconforto e assicurano la propria preghiera e la propria vicinanza per qualsiasi necessità. Per sostenere le esigenze della famiglia di Massimiliano la Misericordia di Livorno organizza una raccolta di fondi. Sarà possibile effettuare una donazione on line al seguente link: https://gofund.me/8eaa34cd oppure dalla pagina Facebook Misericordia Livorno – impresa sociale”. La salma sarà esposta presso le camere del commiato del Camposanto della Misericordia sul viale Boccaccio a partire dalla tarda mattinata di sabato 7 settembre. I funerali saranno celebrati lunedì 9 settembre alle ore 15 ala parrocchia di San Giuseppe in piazza due Giugno.

Il cordoglio della ASL

L’Azienda USL Toscana nord ovest si unisce al cordoglio dei colleghi per la prematura scomparsa di Massimiliano Saettini. Massimiliano lavorava come infermiere nell’area multidisciplinare 2/2 dell’ospedale di Livorno, dopo aver prestato servizio per molti anni in Pronto Soccorso, dove è stato in prima linea nell’assistenza ai pazienti, dimostrando grande professionalità e dedizione. Oltre al suo prezioso contributo professionale, Massimiliano è stato volontario, prestando servizio sulle ambulanze della Misericordia di Livorno e partecipando ad attività di clownterapia nell’associazione Libecciati, portando sorrisi e conforto a chi ne aveva più bisogno. Alla sua famiglia giungano le condoglianze dei colleghi dell’Area medica multidisciplinare, del Pronto Soccorso e degli altri reparti dell’ospedale di Livorno per la sua scomparsa, ma anche la loro gratitudine per il tempo condiviso e per l’umanità e la professionalità che Massimiliano ha sempre dimostrato.

