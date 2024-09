Addio a Massimiliano, volontario e infermiere

L’Arciconfraternita della Misericordia di Livorno piange la scomparsa del confratello: "Massimiliano si è sempre distinto per la propria attenzione ai bisogni del prossimo, degli amici, dei pazienti e di chiunque potesse aver bisogno di qualcosa. Mai si è negato e mai ha lasciato indietro qualcuno. Per sostenere le esigenze della famiglia abbiamo organizzato una raccolta di fondi". Lunedì 9 settembre il funerale

L’Arciconfraternita della Misericordia di Livorno piange la prematura scomparsa del confratello Massimiliano Saettini, volontario e infermiere di indiscussa e riconosciuta generosità ed altruismo. “Massimiliano – si legge in un comunicato stampa – si è sempre distinto per la propria attenzione ai bisogni del prossimo, degli amici, dei pazienti e di chiunque potesse aver bisogno di qualcosa. Mai si è negato e mai ha lasciato indietro qualcuno. Il commissario straordinario, il direttore generale, il collegio dei Capo Guardia Attivi, la Fratellanza e il personale dipendente si stringono intorno alla moglie Sara e alla figlia Ginevra in questo momento di sconforto e assicurano la propria preghiera e la propria vicinanza per qualsiasi necessità. Per sostenere le esigenze della famiglia di Massimiliano la Misericordia di Livorno organizza una raccolta di fondi. Sarà possibile effettuare una donazione on line al seguente link: https://gofund.me/8eaa34cd oppure dalla pagina Facebook Misericordia Livorno – impresa sociale”. La salma sarà esposta presso le camere del commiato del Camposanto della Misericordia sul viale Boccaccio a partire dalla tarda mattinata di sabato 7 settembre. I funerali saranno celebrati lunedì 9 settembre alle ore 15 ala parrocchia di San Giuseppe in piazza due Giugno.

