Addio a Massimo, padre dell’assessore Mirabelli

Ringraziamo l'assessore per la disponibilità

"È stato un padre e un nonno meraviglioso. Fatti anche di silenzi, come me, ma presente. Si è sempre sacrificato per non fare mancare niente alla sua famiglia"

L’assessore Federico Mirabelli, che ringraziamo per la disponibilità, ricorda il padre Massimo scomparso oggi all’età di 76 anni: “Sono giorni che dormo poco. Spesso alle 3 o alle 4 sono già sveglio. Stamani l’ho sentito andare in cucina, prepararsi la colazione, rigovernare la tazze e andare in bagno e poi uscire di casa chiudendo la porta con decisione per essere sicuro di averla chiusa bene. Sono rumori di vita. Una vita che mancherà a mamma, a mia sorella, a me e a tutti e quattro nipoti. È stato un padre e un nonno meraviglioso. Fatti anche di silenzi, come me, ma presente. Si è sempre sacrificato per non fare mancare niente alla sua famiglia. Un grande lavoratore, una vita sui padroncini. Ricordo la Barcas, la Sigisped, il corriere Jolly e Alfa. Ardenzino e tifoso del Livorno. Era contento per il ritorno in serie C”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©