Addio a Massimo, storico commerciante del Mercato

Una immagine di Massimo Salvador, inviataci dalla famiglia, che ringraziamo per la disponibilità

Massimo ha iniziato a lavorare come pollaiolo al Mercato Centrale all'età di 17 anni con mamma Loriana. Oggi al banco 148-150 Polleria Salvador lavorano il fratello e i nipoti di Massimo, Matteo e Matilde: "Grazie a tutti i colleghi del Mercato, dove siamo una grande famiglia, e ai clienti per la vicinanza che ci avete dimostrato"

E’ scomparso all’età di 69 anni Massimo Salvador, titolare al Mercato Centrale del banco 148-150 Polleria Salvador. Massimo ha iniziato a lavorare come pollaiolo al Mercato all’età di 17 anni con mamma Loriana proseguendo il mestiere per oltre 50 anni, 52 per l’esattezza. Sempre al Mercato. All’epoca dopo alcuni anni Massimo è stato affiancato dal fratello Mauro che oggi porta avanti la Polleria Salvador insieme ai figli Matteo e Matilde: “Ho iniziato a lavorare con babbo e zio 5 anni fa – racconta Matteo, nipote di Massimo, che ringraziamo per la disponibilità – e da circa 2 anni è con noi anche mia sorella. Zio era in pensione ma non riusciva a stare con le mani in mano. Veniva qui la mattina a darci una mano e al pomeriggio andava a a dare una mano alla tabaccheria Salvador, dalla figlia Ilaria, in via di Salviano. Zio era conosciutissimo. A dicembre avrebbe compiuto 70 anni”. Matteo a nome della famiglia coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno dimostrato vicinanza e affetto per la scomparsa di Massimo. “Sia alla camera mortuaria che al funerale c’erano tantissime persone: i colleghi di zio del Mercato, perché al Mercato siamo una grande famiglia, e clienti, sia del Mercato che della tabaccheria, e la cosa ci ha fatto tanto piacere. Grazie a tutti a nome della nostra famiglia”.

Condividi: