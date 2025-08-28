Addio a Matteo: “La prossima onda sarà per te”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Ciao Matte, sei sempre stato un vero rider a 360°: surf, skate, snowboard… non importava dove, tu c’eri sempre.

Ci siamo conosciuti che eravamo solo dei bimbetti, e da allora la nostra amicizia è stata forte e sincera. Sempre un sorriso, sempre quello sguardo furbetto ma buono. Potevamo passare giorni senza sentirci, e poi arrivava il tuo messaggio, la foto o il video di qualche atleta che faceva cose impossibili… e da lì partivano le nostre chat infinite. Qualcuno ti chiamava “coach”, altri “bro”, ma per tutti noi sei e sarai sempre semplicemente Matte. Sono giorni che girano mille notizie, ma nessuno di noi voleva crederci. Una roba da matti. Oggi tutta la comunità ti abbraccia forte, insieme alla tua splendida famiglia. E stai sicuro che la prossima onda di ognuno di noi sarà per te, che ci guarderai da lassù. Condoglianze di cuore alla famiglia.

Quello che avete letto è il ricordo di Matteo Nani, amico di Matteo e presidente di Sons of the Ocean, a nome della comunità surfistica per la scomparsa di Matteo Perfetti all’età di 44 anni. Aggiungeremo qui di seguito i ricordi che gli amici desidereranno inviarci (o se lo vorranno potranno pubblicarli direttamente sotto al post Facebook)

Ringraziamo per la disponibilità la famiglia di Matteo che ne ha autorizzato la pubblicazione

