Addio a Maurizio Beltramme, persona solare e sempre disponibile all’ascolto

Si è spento all’età di a 72 anni di Maurizio Beltramme per molti anni dirigente sindacale nelle categorie Filt, Filcams e Fiom, spendendo la propria vita per la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. “Sempre dalla parte dei più deboli – scrive la Cgil Livorno – lo ricordiamo come una persona solare, misurata e sempre disponibile all’ascolto. Anche davanti ai problemi, Maurizio riusciva sempre a trasmettere serenità e positività a chi gli stava accanto. Con la scomparsa di Maurizio – conclude la nota di cordoglio inviata alle redazioni – se ne va un grande compagno della Cgil, che non dimenticheremo mai. Ai familiari e agli amici di Maurizio vadano le più sentite condoglianze di tutta la Cgil provincia di Livorno.

