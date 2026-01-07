Addio a Mauro, storico dipendente comunale e sindacalista

Foto inviata dalla Cgil nel comunicato stampa

Dipendente del Comune di Livorno ha ricoperto un ruolo di spicco nel settore delle autonomie locali di cui fu responsabile per tutti gli anni 80 fino al 2004 concludendo la sua carriera come segretario provinciale della Fp-Cgil

La Cgil Livorno piange la scomparsa di Mauro Pelagatti, storico militante e dirigente della Fp-Cgil fin dagli anni Settanta, scomparso all’età di 86 anni. Dipendente del Comune di Livorno, Pelagatti si era da subito appassionato all’attività sindacale ricoprendo un ruolo di spicco nel settore delle autonomie locali di cui fu responsabile per tutti gli anni Ottanta fino al 2004. Ha concluso la carriera come segretario provinciale della Fp-Cgil. Negli anni della sua militanza contribuì al processo di fondazione della Fp-Cgil a livello nazionale. “Come segretario Fp-Cgil dobbiamo alla sua lungimirante visione politica l’unificazione delle Camere del lavoro di Livorno e Piombino e il rilancio della categoria su scala provinciale – si legge in una nota – Era stimato e ascoltato dalle controparti pubbliche con le quali si misurava e sapeva essere di supporto alle lavoratrici e ai lavoratori con competenza, franchezza e capacità di mediazione”. Come dirigente della categoria ha fatto crescere generazioni di sindacalisti, in particolare delle autonomie locali. “Per tutto questo il suo esempio e la sua militanza resterà una pietra miliare nella categoria Funzione Pubblica e nella Cgil Livorno”.

