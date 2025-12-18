Addio a Michael: “Era amico di tutti”
Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per.la disponibilità
Le sorelle: "Prima di pensare a se stesso aiutava gli altri. Era fatto così. Si faceva in mille. Grazie di cuore a tutti per la vicinanza in questo momento di dolore"
“Gli volevano bene tutti”. A parlare sono Valentina e Martina, che ringraziamo per la disponibilità, sorelle di Michael Landi scomparso all’età di 39 anni. “Prima di pensare a se stesso aiutava gli altri. Era fatto così. Si faceva in mille”. Amante del mare e della pesca, ha lavorato all’estero per lavoro, in Germania e Spagna, e nelle ultime ore la famiglia sta ricevendo decine di messaggi anche dall’estero: “Questo suo essere così generoso, oltre che solare e sorridente, lo faceva essere amico di tutti” proseguono Valentina e Martina che insieme alla mamma e al babbo, agli zii, cugini, nipoti e alla figlia Chloe desiderano “ringraziare di cuore per la vicinanza ricevuta gli amici di Shangai, di infanzia e in giro per l’Europa”.
