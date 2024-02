Addio a Milco. Il fratello: “Era un buono. Grazie a tutti”

Milco Santini nella foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Milco era una persona buona, molto buona. Un bimbone. Grazie a tutti per il fiume di affetto. Mamma so che è in buone mani. Ancora non sa niente. La prepareremo gradualmente"

“Vorrei che da questa tragica vicenda emergesse il buono della società. Penso ai soccorritori che hanno fatto di tutto per rianimarlo, alla sensibilità dimostrata da Aamps e dai colleghi, al sindaco Salvetti che si è fatto sentire subito e l’ufficio Casa del Comune che ci ha contattati con una delicatezza enorme”. A parlare è Stefano, che ringraziamo per la disponibilità, il fratello di Milco che nella notte tra il 27 e 28 febbraio ha perso la vita in seguito all’incendio divampato nel condominio in via Città del Vaticano dove abitava con la madre. Milco aveva compiuto 60 anni da alcuni giorni, il 21 febbraio, e come ha ricordato Aamps nel messaggio di cordoglio sulla propria pagina Fb, l’azienda per la quale lavorava da anni nel settore Servizi di Raccolta, era vicino alla pensione. “Man mano che passano i giorni – proseguono Stefano e la sorella Catia – sentiamo che è ancora più dura, sembra quasi inverosimile che sia potuta accadere una cosa del genere. Con Milco abbiamo vissuto tutta la nostra vita e infanzia insieme. Era una persona buona, molto buona. Mia sorella ed io lo sapevamo e riscontrarlo in questi giorni con i tantissimi segnali di vicinanza che stanno arrivando ci fa tanto piacere. Un fiume di affetto. Davvero. Come si dice a Livorno era un bimbone e questa sua caratteristica lo esponeva talvolta a persone che si approfittava di lui. Ma ha avuto intorno una famiglia che lo ha sempre protetto. Ringrazio anche i medici che si stanno prendendo cura di mamma. So che è in buone mani. Ancora non sa niente. La prepareremo gradualmente”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©