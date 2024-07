Addio a Nicola, dipendente della Coin

Foto condivisa con colleghi e familiari, ringraziamo tutti per la disponibilità

Il ricordo del direttore della Coin di piazza Attias, Antonio Verrascina, che ringraziamo per la disponibilità, a nome di tutti: "Una perdita impensabile. Tutto il personale è vicino alla famiglia in questo momento di dolore. Solare e disponibile, era conosciuto da tutti: penso ai colleghi ma anche alla clientela". Oggi, dalle 15 alle 18, per consentire a tutti i dipendenti di partecipare al funerale il negozio resterà chiuso

“Tutto il personale è vicino alla famiglia in questo momento di dolore”. A parlare è Antonio Verrascina, che ringraziamo per la disponibilità, direttore della Coin in piazza Attias dove Nicola, scomparso a 43 anni il 5 luglio, era dipendente nel reparto uomo. “Sempre disponibile e flessibile sul posto di lavoro, Nicola dal punto di vista lavorativo era esemplare – prosegue Verrascina – Lavorava alla Coin da 20 anni, era conosciuto da tutti: penso ai colleghi ma anche alla clientela. Dal punto di vista umano, che dire, era una persona che amava scherzare, solare e gioiosa. Era molto attaccato alle figlie e alla moglie. E’ una perdita impensabile. Oggi, dalle 15 alle 18, per consentire a tutti di partecipare al funerale il negozio resterà chiuso”.

