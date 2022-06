Addio a “Nonno Lino”, anima di Coteto

Si è spento all'età di 87 anni Lino Truglio, camionista per 40 anni e impiegato alle Poste al termine della sua vita lavorativa vero e proprio "personaggio" del quartiere Coteto

Era nato nel 1935 sull’isola di Ischia. Ma presto è venuto fin a Livorno per rimanerci e mettere radici. Il suo cuore per metà partenopeo e per metà amaranto ha battuto forte fino ad oggi quando ha deciso di dire basta. Troppi acciacchi anche per uno come lui che di sorrisi ne aveva per sé e per tutti. Si è spento così all’età di 87 anni Lino Truglio, camionista per 40 anni e impiegato alle Poste al termine della sua vita lavorativa.

Nicola all’anagrafe ma Lino per tutti e da sempre. Amava cantare e raccontate le sue barzellette che aveva sempre sulla punta della lingua, pronto a far ridere con gusto tutti. Anche fino a poche ore dal sipario definitivo. Amava cantare e stare in compagnia. Lo dimostra il fatto che era la vera e propria anima di Coteto dove per anni ha condotto il “Circolino” del quartiere organizzando tutto quello che si poteva organizzare e non facendo mai mancare a tutti i residenti del quartiere momenti di convivialità. Mancherà a tutti “Nonno Lino”. Ma sappiamo che, anche lassù, saprà far ridere gli angeli con le sue battute sempre pronte.

