Addio a Oberdan, storico dirigente dell’Asd Portuale Livorno

La famiglia: "I suoi bimbi del 2011 lo porteranno sempre nel cuore. È stato per tutti loro come un nonno". Il ricordo della società: "Amava i ragazzi e i ragazzi amavano lui"

E’ scomparso la mattina del 15 aprile all’età di 63 anni Oberdan Morelli (nella foto inviataci dalla famiglia che ringraziamo) storico dirigente della categoria 2011 dell’Asd Portuale Livorno. Ne dà notizia la società attraverso la propria pagina Fb. Il ricordo di Enrico Baldini, storico collaboratore del Portuale Livorno a nome della società, a QuiLivorno.it: “Amava i ragazzi e i ragazzi amavano lui, “Obe” era sempre pronto a dare una mano alla società. Persona solare, schietta. Una persona che potevi solo apprezzare. Insomma, una brava persona. Solo ieri sera (14 aprile, ndr) eravamo con lui. E poi questa mattina (15 aprile, ndr) la scomparsa. Siamo distrutti”. Il ricordo della famiglia: “I suoi bimbi del 2011 lo porteranno sempre nel cuore, giocheranno ogni partita con il cuore come voleva lui. È stato per tutti loro come un nonno, non lo dimenticheranno mai. Sarà sempre in campo con loro. Sempre”.