Addio a Oreste, storico ormeggiatore e volontario Svs

foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Il figlio: "Era attaccatissimo ai suoi nipoti e io ero attaccatissimo a lui. Non ci ha mai fatto mancare nulla”. La nipote Noemi: "Non era solo un nonno, era una "casa" per me". Il direttore Cantini: "Ha rappresentato un valore aggiunto per la nostra associazione"

È scomparso Oreste Monaldi. Livornese classe 1946, era conosciuto nel mondo portuale per aver lavorato per 37 anni anni come ormeggiatore. Inoltre era conosciuto per il suo lungo impegno nella Svs. A ricordarlo è Francesco Cantini, direttore operativo della Svs: “Oreste ha dedicato tantissimo tempo alla nostra associazione e ha smesso soltanto per motivi di salute. Era diventato soccorritore di livello avanzato, guidava le ambulanze occupandosi prima dei trasporti sanitari di emergenza e poi dei trasferimenti e dei trasporti sociali. Era una persona assolutamente socievole, sempre disposta all’ascolto. Amava raccontare ai più giovani le sue esperienze di vita e il suo vissuto. Ha rappresentato un valore aggiunto per la nostra associazione”. Un ricordo pieno di affetto arriva anche dal figlio Daniel, che parla di un uomo profondamente legato alla propria famiglia: “Era attaccatissimo ai suoi nipoti e io ero attaccatissimo a lui. Era benvoluto da tutti e non ci ha mai fatto mancare nulla”. “Non era solo un nonno, era una “casa” per me”, ricorda la nipote Noemi. Tra le sue grandi passioni c’era la Vespa, condivisa con gli amici del Vespa Club Livorno. Saranno proprio loro oggi a rendergli omaggio: diversi soci raggiungeranno infatti le esequie in sella alle loro Vespe, per accompagnare simbolicamente uno dei loro compagni nell’ultimo viaggio. I funerali si terranno alle 14.20 nella sala del commiato della Svs al cimitero dei Lupi.

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