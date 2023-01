Addio a Oreste, volontario tra i più anziani d’Italia

Il signor Oreste in una foto inviataci dalla Misericordia di Montenero dove ha prestato servizio dagli anni Quaranta al 2015

Oreste "Orestino" Iacopini avrebbe compiuto 99 anni a marzo. Dagli anni Quaranta al 2015 ha svolto servizio alla Misericordia di Montenero. Bandini: "Un amico, un esempio per tutti". La famiglia: "Era lo zio di tutta Montenero". Messa funebre si terrà mercoledì 4 gennaio alle 16 al Santuario di Montenero

E’ scomparso Oreste “Orestino” Iacopini, avrebbe compiuto 99 anni nel mese di marzo. Il signor Oreste, di Montenero, è considerato, se non “il più”, uno dei volontari più anziani d’Italia sia come età che come durata di servizio. “E’ stato uno dei nostri volontari dagli anni Quaranta – ricorda Stefano Bandini vice governatore della Misericordia di Montenero – fino al 2015. Ha prestato servizio come soccorritore e autista. Lo ricordiamo con affetto. Grande volontario e grande amico”. Nella sua lunghissima carriera di volontario Orestino ha ricevuto la croce al merito dalla confederazione nazionale delle Misericordia di Italia per aver svolto più di 50 anni di servizio in una Misericordia e dalla Misericordia di Montenero è stato insignito della medaglia d’oro per i servizi prestati nella associazione. “Orestino – prosegue Bandini – era un esempio per tutti, inoltre era conosciutissimo in ospedale dove ha fatto da “guida” ai tanti volontari giovani che per la prima volta si recavano in ospedale per un servizio”. I nipoti Samantha, Barbara, Sabrina, Gianluca, Giorgia, Brando, Filippo, Vittoria, Diego, Juno e la sorella Silia: “Era una grande persona, buona, ci mancherà tantissimo. Era la zio di tutta Montenero”. Per chi lo vorrà salutare Oreste sarà al Cimitero della Misericordia mercoledì 4 gennaio dalle 9,30. La messa funebre alle 16 al Santuario di Montenero.

