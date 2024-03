Addio a Orietta, la figlia: “Per me è stata una sorella e un’amica”

“Mamma è in tutto quello che vedo e tocco, mi manca tantissimo. Era tutto per me, una sorella e un’amica. Chi ci conosce bene sapeva del nostro rapporto profondissimo: un passo lei, un passo io. Siamo cresciute insieme”. A parlare è Ilaria, che ringraziamo per la disponibilità, la figlia di Orietta scomparsa a 51 anni in seguito ad un incidente in via Mondolfi domenica 25 febbraio. “Se non passava a trovarmi ci sentivamo al telefono più di una volta. Eravamo molto legate; ho perso una parte molto importante di me e in questo momento solo babbo, il mio compagno e le mie bambine riescono a colmare un po’ il vuoto che mi porto dentro”. Il 29 febbraio alla camera mortuaria dell’ospedale sono stati lanciati in aria 51 palloncini (in fondo all’articolo il momento del lancio) e sono state ascoltate due canzoni: Il cerchio della vita che spessa Orietta intonava per la figlia, e Adagio. “Mamma – prosegue Ilaria – è stata anche una nonna meravigliosa: amava infinitamente le sue nipotine, Adele di 4 anni la sua regina e Clarissa di 1 anno e mezzo la sua principessina. Un ringraziamento da parte mia e a nome di tutta la famiglia alla Svs e al personale dell’obitorio che hanno lavorato con il cuore; ai fratelli, sorelle e zii di mamma che non mi hanno mai mollato, a mio nonno, a tutti gli amici e in generale a tutti coloro che mi sono stati vicini con il pensiero in questo momento di dolore. E un ringraziamento a nome mio e di tutta la nostra famiglia per le tante donazioni ricevute, non ce lo aspettavamo. Davvero. Mamma era un’anima pura. Non ha mai fatto male nemmeno ad una mosca ed evidentemente ha lasciato un buon ricordo in tutti. E poi quando arrivava lei, solare e allegra, era festa”.

Di seguito pubblichiamo ora, con il suo consenso, il ricordo di Ilaria su Fb: “Come quando a scuola piangevo perché volevo te a tutti i costi e finché non venivi a prendermi non smettevo.

Adesso ho quel sapore in bocca. Il sapore di quando il mio ciuccio consolava le mie crisi e il tuo arrivo le cessava.

So che ogni giorno che passa mi mancherai sempre di più… mi consolo pensando che ogni minuto che scorre è un passo in più per raggiungere te amore mio

Il nostro è stato un legame forte un legame speciale che a parole non si spiega.

Abbiamo affrontato mille tempeste e ne siamo sempre uscite più forti e più legate che mai.

Ora sei con Nonna e spero che tu lassù possa sfoggiare la tua rumorosa risata che nessuno dimenticherà mai!

Sei rimasta nel cuore di tanti ,metà del mio l’hai portato via con te!

Ti amo e lo farò sempre anima bella!

Ciao MAMI-DÙ”.

