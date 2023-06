Addio a Orlando Padovani, icona del rally livornese

Orlando è stato il padre della mitica Coppa Liburna calcando le scene del motorsport in tutte le sue declinazioni. Per oltre 25 anni è stato alla guida della Scuderia Livorno (oggi Livorno Rally). Il ricordo del presidente di Aci Livorno, Marco Fiorillo

“Esperto di gomme, collaborava con i principali colossi del settore, come l’italiana Pirelli o la francese Michelin, offrendo la sua preziosa consulenza non solo per la Formula 1 ma anche per le altre corse, in particolar modo dei rally”. Insieme abbiamo scritto pagine importanti della storia del rally livornese, organizzando la Coppa Liburna, che si è fermata due anni fa, un successo che richiamava ogni anno migliaia di persone provenienti da tutta Italia e non solo”. La Coppa Liburna, un nome importante nello scenario dei rally, che ancora oggi suscita emozioni e ricordi indelebili. Nata il 17 aprile 1966, come gara sociale di un sodalizio di appassionati, la Coppa Liburna, ha finito per rappresentare una delle punte di diamante di quel processo di trasformazione delle corse su

strada che ha portato delle semplici competizioni di regolarità, al livello di sofisticazione e di agonismo dei rallies odierni. Orlando Padovani è stato inoltre alla guida della Scuderia Livorno per oltre 25 anni, una persona di grandissima esperienza che ha calcato le scene del motorsport in tutte le sue declinazioni, da pilota a organizzatore, da responsabile sui campi di gara internazionali degli pneumatici da competizione a artefice di grandi eventi, ha messo costantemente la sua esperienza al servizio dei piloti. Come dirigente prima e presidente poi della Scuderia Livorno è stato il principale protagonista dell’evoluzione della Coppa Liburna e del rinnovamento della Scuderia, oggi Livorno Rally, coadiuvata da Scuderia Sport Italia e da Scuderia Livorno Sport; un team completo e professionale. Non lo conoscevo solo dal punto di vista professionale, ma anche dal lato umano. Posso dire che era una persona splendida, che quando eri in difficoltà ti aiutava sempre, lo faceva con tutti. Non lasciava mai solo nessuno e anche nei miei confronti è sempre stato molto vicino. Mi mancherà moltissimo. Era un mio grandissimo amico.

