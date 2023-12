Addio a Otello Chelli, veneziano doc, giornalista e amante del Remo labronico

Si è spento all'età di 90 anni il giornalista, scrittore e veneziano doc, Otello Chelli. Volto storico della Livorno più vera e popolare, cantore e scrittore delle sfide delle gare remiere e delle tradizioni labroniche

Si è spento all’età di 90 anni il giornalista, scrittore e veneziano doc, Otello Chelli. Volto storico della Livorno più vera e popolare, cantore e scrittore delle sfide delle gare remiere e delle tradizioni labroniche. “Compagno” vero. All’età di 16 anni infatti, si iscrive al Partito Comunista Italiano e diventa segretario della più grande e popolare sezione di Livorno: quella di Shangai. Viene eletto dai suoi colleghi di lavoro, i lavoratori dell’ATAM, segretario del sindacato d’azienda, un ruolo che ricopre per ben 14 anni. Dal 2004 al 2009 è Consigliere Comunale eletto nelle liste di Rifondazione Comunista. Un nome che ha scritto la storia di questa città.

“Non ho mai conosciuto nessuno più innamorato di Otello Chelli della Livorno popolare e in particolare della Venezia in cui era cresciuto e della quale ricordava benissimo le ferite inflitte dalla guerra e dai bombardamenti. Un dolore dal quale non era mai veramente guarito e che lo ha fatto essere per tutta la vita un fiero pacifista e un convinto antifascista”.

Così il sindaco Luca Salvetti ricorda Otello Chelli nel giorno della sua scomparsa all’età di 90 anni. Chelli è stato giornalista, scrittore, e consigliere comunale che ha unito sempre l’impegno politico a quello culturale.

Ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene le condoglianze dell’Amministrazione Comunale.

In molti, poi, la mattina di venerdì 8 dicembre, giorno della sua scomparsa, lo hanno ricordato con frasi d’affetto e amicizia sui social. Tra i tanti monsignor Paolo Razzauti: “Ciao Otello! Amico, fratello e tanto altro, soprattutto uomo libero e rispettoso. Hai lottato, hai vinto e perduto, ma sei sempre rimasto te stesso. Grazie per la tua integrità morale, per la tua testimonianza, per la tua amicizia. Arrivederci!”.

Anche il Comitato Coppa Barontini si unisce al cordoglio: “Il Comitato Coppa Barontini si unisce al lutto per la scomparsa di Otello Chelli ed esprime sentite condoglianze alla famiglia. Ricordandone la grande passione per le gare remiere e per la Coppa Barontini, nei suoi libri ha raccontato l’anima della città di Livorno. Ciao Otello”.

