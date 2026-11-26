Addio a Otto, il cane eroe che ha conquistato il cuore dei bambini

Con il suo mantello da Super Dog faceva visita alle scuole insegnando ai più piccoli ad avvicinarsi agli amici a quattro zampe. Per anni è stato un prezioso cane da ricerca e soccorso della Svs. Alessio, responsabile del Nucleo Cinofilo Svs e suo conduttore: "Era conosciuto in tutta Italia per la sua determinazione"

Livorno perde uno dei suoi amici a quattro zampe più conosciuti e amati. Oggi ci ha lasciato Otto, all’età di 14 anni e mezzo, un cane che nel corso della sua vita ha saputo indossare tanti mantelli, ma che per tutti è stato soprattutto un compagno speciale, un punto di riferimento e un piccolo grande eroe a quattro zampe. In molti lo ricordano come il cane da soccorso, protagonista di numerosi interventi di ricerca persone, sia in Toscana che in diverse zone d’Italia, tra le fila del Nucleo Cinofilo SVS Livorno. Con il passare degli anni era arrivata la meritata pensione, ma Otto non aveva affatto smesso di rendersi utile alla comunità. Aveva semplicemente cambiato missione, diventando il “cane dei bambini”. Con il suo mantello da Super Dog, infatti, faceva visita agli asili e alle scuole, dove incontrava i più piccoli per insegnare loro come avvicinarsi correttamente a un cane, come comportarsi e quanto siano importanti il rispetto e la conoscenza degli animali. Un educatore speciale, capace di conquistare i bambini con la sua presenza e la sua dolcezza. A ricordarlo con affetto è Alessio Mazzantini, responsabile del Nucleo Cinofilo Svs Livorno, nonché conduttore e proprietario, che in Otto vedeva molto più di un cane da ricerca: “Otto è stato un riferimento per tutti i giovani cani del nucleo cinofilo, sempre pronto a intervenire in emergenza, senza mai tirarsi indietro. Era ormai conosciuto in tutta Italia per la sua determinazione”. Mazzantini conserva tanti ricordi condivisi, tra interventi e addestramenti. Uno, in particolare, racconta perfettamente il carattere di Otto e il legame speciale che si era creato tra loro. “Mi ricordo un addestramento: salimmo su un aereo messo a disposizione della Protezione civile, uno di quelli utilizzati anche per i lanci con il paracadute sportivo. Facevamo questi allenamenti per insegnare al cane a salire a bordo senza paura e a rimanere tranquillo durante il volo. Alla fine, però, era lui a calmare me, che ero nel panico!”.

Un episodio raccontato con un sorriso, come tanti altri che oggi tornano alla memoria. Perché Otto non era soltanto un cane coraggioso e preparato, ma una presenza capace di trasmettere sicurezza anche nei momenti più difficili. “Quando ci chiamavano per una ricerca e arrivavamo sul posto, ricordo che sentivo sempre bisbigliare, anche tra i vigili del fuoco e gli altri volontari: ‘È arrivato Otto, è arrivato Otto…'”. Parole che restituiscono meglio di qualsiasi riconoscimento la considerazione che questo straordinario cane si era conquistato sul campo. Il suo nome era diventato una garanzia, la sua presenza un motivo di fiducia. Oggi Otto non c’è più, ma resta il ricordo delle persone che ha aiutato, dei colleghi a quattro zampe ai quali ha fatto da guida, dei volontari con cui ha condiviso tante missioni e dei bambini ai quali ha insegnato ad amare e rispettare gli animali. Dalle emergenze alle aule scolastiche, dalle ricerche più impegnative alle carezze dei più piccoli: Otto ha continuato a essere utile fino alla fine. E Livorno oggi saluta non soltanto un cane da soccorso, ma un amico speciale che ha lasciato un’impronta profonda nel cuore di tanti.

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