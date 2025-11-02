Addio a Paola: “Rimarrai sempre nei nostri cuori”

Foto pubblicata dalla Usl e autorizzata dalla famiglia

I colleghi: "Ci mancherai. Sempre disponibile e attenta era una persona che sapeva instaurare un rapporto di fiducia e di rispetto". Paola è stata un operatrice del Dipartimento delle Risorse Umane dell'Usl. Il funerale lunedì 3 novembre, alle ore 11, al cimitero di Montenero

La Usl Toscana nord ovest, si legge in un comunicato stampa, esprime il proprio cordoglio per la perdita di Paola Parenti, operatrice del Dipartimento delle Risorse Umane che ha lavorato per anni nell’ambito territoriale livornese. La scomparsa riempie di tristezza tutti i colleghi – non solo di Livorno ma anche di Lucca, Viareggio, Massa e Pisa – che l’hanno conosciuta e apprezzata e che la ricordano con stima e affetto. Paola nell’ultimo periodo si è occupata delle carriere dei dirigenti e della valutazione del comparto. Conosciutissima da tutti per il suo lavoro, sempre disponibile e attenta, ha intessuto negli anni una serie di relazioni di amicizia con tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerla e il privilegio di interagire con lei. “Paola ci mancherà – è il commosso e affettuoso ricordo delle colleghe e dei colleghi -. Il suo spirito attento e critico è stato tante volte stimolo per migliorare noi stessi e il nostro lavoro, era una persona che sapeva instaurare sempre un rapporto di fiducia e di rispetto, anche molto pratica nella ricerca di soluzioni di problemi, nessuno si sarebbe aspettato di doverla salutare così presto, Paola rimarrà sempre nei nostri cuori”. Ai familiari giungano anche le condoglianze della direzione aziendale e della direzione di Ospedale e di Zona distretto di Livorno. Un ultimo saluto a Paola può essere dato domenica 2 novembre nelle Sale del Commiato del cimitero di Ardenza a partire dalle 15, mentre la cerimonia funebre si terrà lunedì 3 novembre, alle ore 11, al cimitero di Montenero.

