Addio a Paolo, dipendente Aamps

Tre foto inviate dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

“L’ingresso in Aamps era una cosa che aspettava da tempo e quando ad ottobre di quest’anno ci è riuscito aveva realizzato un sogno. Era contentissimo. Amava il suo lavoro e si faceva in quattro, anzi in mille, per i colleghi”. Attraverso le parole della figlia Giada, che ringraziamo per la disponibilità, la famiglia ricorda così Paolo Prosperi, dipendente Aamps settore Pulizia del Territorio dopo la recente internalizzazione del servizio di spazzamento, scomparso all’età di 63 anni. Giada, il fratello Micheal, la moglie Barbara e tutti i familiari di Paolo ringraziano tutti per l’affetto e la vicinanza in questi giorni di dolore: “Un grazie a tutti gli amici e i colleghi che sono venuti a trovarlo – prosegue Giada – Un ringraziamento speciale a Federico Grassi di Aamps che ha detto dovete essere fieri per come Paolo svolgeva il proprio lavoro e al consigliere Alessandro Perini che ha ricordato come nelle situazioni era uno che ci metteva la faccia. Grazie per questi bellissimi ricordi. E un grazie speciale anche al gruppo dei bersaglieri di cui faceva parte babbo. Ci mancherà: era una persona squisita. Mio fratello ed io eravamo i suoi “bimbi” anche se non vivevamo più da tempo a casa e era il primo a supportarci, insieme a mamma, in quello che facevamo”. In una nota Aamps/RetiAmbiente, nelle persone dell’Amministratore Unico Raphael Rossi, del Direttore Generale Raffaele Alessandri e di tutti i lavoratori esprime le condoglianze alla famiglia: “Svolgeva con premura e dedizione il lavoro assegnato. A nome di tutta l’amministrazione comunale si uniscono al cordoglio anche il sindaco Salvetti e il suo staff abbracciando la moglie e i figli”.

