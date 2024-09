Addio a Paolo: “Grazie ai donatori di sangue e al personale medico e infermieristico”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

E’ scomparso Paolo Giovannetti, classe ’49. A renderlo noto sono i familiari che in un messaggio scrivono: “A noi figli, Emiliano e Giulio, alla moglie Gabriella (sposata con lui da 55 anni), ai nipoti Francesco, Mia e Rio, il cognato Claudio e alle nuore Brunella ed Eleonora, piace ricordare il nostro caro Paolo come una persona solare, instancabile lavoratore (ex dipendente della Raffineria di Livorno), artigiano del legno, “tuttofare” dal grande ingegno, che non si è mai tirato indietro per aiutare nessuno, famiglia e amici. Insomma, una di quelle sempre più rare persone che pensano più agli altri che a se stesse. Teniamo a ringraziare tutti gli anonimi donatori di sangue che lo hanno sostenuto in queste settimane e il personale medico e infermieristico dei reparti di ematologia dell’Ospedale di Livorno e della Versilia per tutto il supporto e le cure prestategli. Un grazie speciale va all’amico Andrea Leonardi, presidente dell’AIL di Livorno, che non si è risparmiato nel darci consigli e supporto. I funerali si terranno il 9 settembre alle 11 alla camera mortuaria in viale Alfieri”.

