Addio a Piero, Montenero in lutto

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

I figli Linda, Silvia e Francesco: "Amava profondamente il rione così come tutta Livorno, in tutti i suoi aspetti. Era un uomo buonissimo, altruista"

“Babbo era un uomo buonissimo, altruista, dedito alla famiglia. Si è fatto in quattro per noi, per nostra mamma Rosanna, e aveva sempre una parola buona per tutti”. A parlare sono i figli Linda, Silvia e Francesco, che ringraziamo per la disponibilità, ricordando Piero Tarli, scomparso all’età di 79 anni. Molto conosciuto a Montenero, in particolare a Montenero Alto dove è nato e cresciuto e dove aveva molti amici, Piero era molto legato al quartiere. “Lo amava profondamente, così come tutta Livorno in tutti i suoi aspetti” prosegue Silvia. Il mare e la pesca agli scogli del Boccale erano due delle sue passioni che ha coltivato e portato avanti nel tempo. “Ringraziamo tutti i parenti e gli amici che ci sono stati vicini in questo momento di dolore” concludono i figli e la moglie Rosanna. Il funerale è in programma domani 8 maggio alle ore 15 al Santuario di Montenero.

