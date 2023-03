Addio a Piero, storico arbitro livornese

Nelle foto, pubblicata sulla pagina Fb, Piero in occasione della consegna nel 2021 da parte del Vice Presidente Vicario Duccio Baglioni del premio per i 75 anni di tessera

Piero si è spento all'età di 97 anni. Dopo la carriera in campo, diventa Arbitro Benemerito e contribuisce in maniera fondamentale alla crescita tecnica e umana di tanti arbitri livornesi. Tutti gli associati della sezione di Livorno esprimono un grande cordoglio e sono vicini al profondo dolore della famiglia

A darne è la Sezione Associazione Italiana Arbitri “R. Baconcini” di Livorno attraverso la propria pagina Fb con un post e una foto che pubblichiamo. “Nei giorni scorsi è venuto a mancare il nostro caro associato Piero Mucci. Piero era il più longevo associato della toscana, con ben 77 anni di appartenenza all’Associazione. Piero diventa arbitro effettivo nel 1946, arrivando a dirigere gare nelle massime categorie regionali; contestualmente viene impiegato come assistente arbitrale nelle gare di Serie C, B ed A. Nel 1955 abbandona i terreni di gioco per motivi lavorativi, ricoprendo tuttavia il ruolo di osservatore arbitrale che svolgerà per oltre un ventennio a livello regionale. Nel 1976 diventa Arbitro Benemerito e prosegue la sua esperienza da osservatore arbitrale a livello sezionale, contribuendo in maniera fondamentale alla crescita tecnica e umana di tanti arbitri livornesi. Dal 1994 al 2004 ricopre il ruolo di Segretario Sezionale. Tutti gli associati della sezione di Livorno esprimono un grande cordoglio e sono vicini al profondo dolore della famiglia per la perdita di Piero”.

Condividi: