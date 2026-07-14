Addio a Rachele: “Si è spento il sorriso di Vicarello”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

"Pensava prima agli altri e il suo sorriso era la medicina per chiunque". Il cugino Nicola ricorda, a nome della famiglia, Rachele Martini scomparsa all'età di 36 anni. La sindaca Paoli: "La tua forza e il tuo sorriso resteranno con noi"

La comunità del paese è in lutto per la scomparsa di Rachele Martini, venuta a mancare il 13 luglio all’età di 36 anni. Maggiore di tre sorelle, molto unite tra loro, impiegata a Collesalvetti, era conosciuta e benvoluta per il suo carattere solare e la sua forza d’animo. A ricordarla, a nome della famiglia, è il cugino Nicola che ringraziamo per la disponibilità. “Il suo sorriso era la medicina per chiunque. Pensava prima agli altri e diceva: mai piangersi addosso”, racconta ripensando alla capacità di Rachele di trasmettere serenità anche nei momenti più difficili. “Ha combattuto come una leonessa – prosegue Nicola – In ognuno di noi trovava la forza per andare avanti con il suo sorriso inconfondibile. E’ stata una guerriera, un esempio”. Nel ricordo riaffiorano anche i tanti momenti condivisi insieme. “Ad ogni evento era sempre presente. Ricordo quando ci dicevamo: “Siamo proprio belli”. E ridevamo”. Parole che si trasformano in un ultimo, commosso saluto: “Si è spento il sorriso di Vicarello, che da oggi non sarà più lo stesso”. Il funerale è in programma domani, mercoledì 15 luglio, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale.

Su Facebook il ricordo della sindaca Sara Paoli

Oggi ci ha lasciati Rachele. È difficile trovare le parole di fronte a una vita che si spezza così presto. Aveva soltanto 36 anni. Rachele ha affrontato una brutta malattia, contro la quale ha lottato duramente, con una forza e un coraggio straordinari. Era una persona speciale. Una ragazza capace di dare tanto agli altri, con generosità e discrezione, senza mai lamentarsi, anche quando la vita le chiedeva di affrontare una prova così difficile. Ci sono persone che lasciano un segno profondo non per il rumore che fanno, ma per ciò che riescono a donare e Rachele era una di queste. Oggi resta un dolore enorme, ma resta anche tutto quello che è stata, l’affetto che ha saputo costruire e il ricordo che continuerà a vivere in chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Alla sua famiglia, ai suoi cari bambini, a David e a tutte le persone che le hanno voluto bene va il mio abbraccio più sincero e affettuoso. Ciao Rachele. La tua forza e il tuo sorriso resteranno con noi.

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