Addio a Riccardo, agente della polizia municipale

"Ha sempre svolto il suo lavoro con il sorriso sulle labbra e con grande spirito di iniziativa, non si tirava mai indietro davanti alle difficoltà. Riccardo era molto stimato e apprezzato da tutti noi e dalla cittadinanza". Il ricordo dei colleghi di Riccardo Mauceli, scomparso all'età di 60 anni, da poco in pensione, per molti anni in servizio nel nucleo motociclisti e poi nel nucleo controllo edilizio

La Polizia Municipale con profondo dolore annuncia, in un comunicato stampa, la perdita del collega da poco in pensione Riccardo Mauceli, 60 anni. Entrato a far parte del Corpo nel 1992, ha fatto parte per molti anni del nucleo motociclisti e poi del nucleo controllo edilizio. “Ha sempre svolto il suo lavoro con il sorriso sulle labbra e con grande spirito di iniziativa, non si tirava mai indietro davanti alle difficoltà – ricordano i colleghi – Riccardo era molto stimato e apprezzato da tutti noi e dalla cittadinanza. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutto il Comando”. Il 18 giugno alle 14,30 i funerali alla chiesa di Castelnuovo della Misericordia dove era residente.

