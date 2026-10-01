Addio a Riccardo: “Sei stato un esempio”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

La moglie Cristina: "Era la persona più buona e altruista di questa terra". Il G.S. Carli: "Pedala nel vento. Non ti dimenticheremo mai". Nel 1993 è stato campione del mondo ai Mondiali di ciclismo per trapiantati disputati a Vancouver. Domani 2 ottobre il funerale

E’ scomparso Riccardo Ferrini. Una vita trascorsa in sella a una bicicletta fin da adolescente e trasformata in risultati sportivi di assoluto rilievo. Aveva compiuto 60 anni sabato 26 settembre e lavorava alla Dumarey Flowmotion technologies a Fauglia. “Quando poteva si allenava. Anche con cinque minuti a disposizione, con la pioggia o con il vento. Il ciclismo è stata una passione condivisa da tutta la famiglia Ferrini” racconta la moglie Cristina, che ringraziamo per la disponibilità. Nel 1993 fu campione del mondo ai mondiali di ciclismo per trapiantati disputati a Vancouver, conquistando nello stesso anno anche il titolo italiano, che avrebbe poi bissato nel 1994. La sua carriera sulle due ruote non si era fermata alle competizioni riservate ai trapiantati. Quest’anno aveva partecipato a due grandi appuntamenti del ciclismo amatoriale, il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix. E quando c’era una gara in Toscana cercava di esserci. La sua storia personale ha un significato particolare. “Riccardo – prosegue la moglie – è stato sottoposto a due trapianti, il primo dei quali grazie a un organo donato dal padre e la sua volontà era di diventare a sua volta donatore. Da quella esperienza era nato in lui il desiderio di raccontare agli altri cosa significasse ricevere una seconda possibilità e quanto fosse importante il tema della donazione degli organi”. Nel 2023 era stato tra gli ospiti di Strabilianti, manifestazione livornese dedicata all’inclusione, allo sport e al dono. Nelle parole di Cristina emerge inoltre il ricordo dell’uomo. “Penso fosse la persona più buona e altruista di questa terra e penso sia stato un esempio di vita. Lo legava un amore paterno a Margherita”. Parole che si uniscono a quelle pubblicate su Facebook dal G.S. Carli Salviano asd: “Vogliamo ricordarti così. Con il tuo sorriso, la tua contagiosa allegria e la gioia pura di chi amava profondamente la bicicletta e la strada. Sei stato un grande amico, un compagno di pedalate insostituibile e una persona speciale. Il vuoto che lasci nel nostro gruppo e nei nostri cuori è immenso, ma ogni volta che monteremo in sella, porteremo un pezzo di te con noi. Pedala nel vento. Non ti dimenticheremo mai”. La moglie ha voluto infine ringraziare lo staff della Rianimazione dell’ospedale per “il modo umano con cui ci hanno accompagnato nelle ore più difficili”. I funerali si terranno domani, 2 ottobre alle ore 15, alla camera mortuaria dell’ospedale.

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