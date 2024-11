Addio a Riccardo Ripoli, fondatore dell’Associazione Amici della Zizzi

Riccardo Ripoli in una foto pubblicata sulla pagina FB ufficiale dell'Associazione Amici della Zizzi per ricordare il suo fondatore

Riccardo Ripoli ha accolto oltre 1000 minori, spesso provenienti da situazioni di grave disagio, offrendo loro un rifugio sicuro, una famiglia e una possibilità concreta di costruire un futuro migliore. Attraverso progetti come la Casa ad Orentano e il Doposcuola Diurno, Riccardo e tutti i volontari degli "Amici della Zizzi" hanno dato amore, supporto educativo e occasioni di crescita personale

Si è spento all’età di 59 anni Riccardo Ripoli, fondatore degli “Amici della Zizzi”.

Riccardo ci ha lasciati sabato 16 novembre, ma il suo esempio e il suo impegno per i bambini in difficoltà rimarranno una fonte di ispirazione per tutti.

A dare la notizia la pagina Facebook degli Amici della Zizzi che ricorda con profondo dolore il suo fondatore.

“Riccardo creò l’associazione nel 1987 in memoria della sua cara mamma, Anna Sofia, affettuosamente chiamata “Zizzi” – si legge nel post pubblicato dall’Associazione – La perdita prematura di sua madre segnò profondamente la sua vita, ma lo spinse a trasformare quel dolore in una missione d’amore: aiutare i bambini che, come lui, avevano vissuto il trauma dell’abbandono o della solitudine. Con la sua straordinaria determinazione, Riccardo ha accolto oltre 1000 minori, spesso provenienti da situazioni di grave disagio, offrendo loro un rifugio sicuro, una famiglia e una possibilità concreta di costruire un futuro migliore. Attraverso progetti come la Casa ad Orentano e il Doposcuola Diurno, Riccardo e tutti i volontari degli “Amici della Zizzi” hanno dato amore, supporto educativo e occasioni di crescita personale. Inoltre, Riccardo è stato un fermo sostenitore dell’affido familiare, promuovendolo come gesto di grande altruismo e opportunità per i più piccoli di vivere un’infanzia serena”.

“Invitiamo tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato – continua l’Associazione – a ricordare con affetto un uomo che ha dedicato la sua vita agli altri. Chi lo desidera, può continuare il suo impegno sostenendo l’associazione “Amici della Zizzi”, affinché il suo sogno di un mondo migliore per i bambini possa continuare a vivere. La città di Livorno perde un faro di umanità, ma il suo lascito vivrà nei cuori di chi lo ha conosciuto e in ogni sorriso dei bambini che ha aiutato. Grazie, Riccardo, per aver reso il mondo un posto migliore. Continuerai ad essere il nostro ‘Angelo’ guidandoci dal cielo”.

Il cordoglio di sindaco e amministrazione comunale – “Il sindaco e l’amministrazione comunale sono vicini alla famiglia, ai colleghi e ai collaboratori di Riccardo Ripoli, fondatore e presidente dell’associazione Amici della Zizzi per la sua prematura scomparsa.

L’Associazione da lui creata e animata è da decenni un punto di riferimento importante in città per il sostegno di tanti minori in difficoltà sia tramite l’affido familiare sia tramite attività come il doposcuola . Ci auguriamo che lo spirito che ha generato gli Amici della Zizzi possa aiutare a portare avanti il grande progetto ideato da Ripoli”.

